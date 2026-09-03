Le scelte di Modesto e di Inzaghi per il match di Coppa Italia.
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Tutto pronto al Renzo Barbera per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027: alle ore 18:00 andrà in scena la sfida a eliminazione diretta tra Palermo e Mantova.
I rosanero guidati da Filippo Inzaghi affrontano i virgiliani di Francesco Modesto con diversi cambi rispetto all'undici base di campionato, dando spazio a elementi determinati a conquistare il pass per gli ottavi. Nei padroni di casa si registra l'assenza dell'ultim'ora di Emanuel Gyasi, fermato da un improvviso attacco gastrointestinale.
LE FORMAZIONI UFFICIALIPALERMO (1-4-3-3 / schema fluido): 14 Fortin; 84 Cassandro, 96 Magnani, 93 Barba, 33 Bozzolan; 24 Estevez, 6 Gomes (C), 5 Palumbo; 7 Strefezza, 99 Gabrielloni, 9 Vavassori. A disposizione: 1 Perin, 12 Nespola, 3 Augello, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 23 Hernani, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. Allenatore: Filippo Inzaghi.
MANTOVA
Titolari: 22 Bardi; 27 Castellini, 29 Cella, 58 Del Lungo, 50 Benaissa; 21 Trimboli (C), 25 Ignacchiti; 8 Ilie, 11 Cajazzo, 71 Chinetti; 9 Gliozzi.
A disposizione: 1 Gemello, 12 Gasparini, 5 Tomasevic, 6 Longonda, 10 Wieser, 18 Keita, 19 Ruocco, 20 Paoletti, 33 Marai, 41 Silva, 75 Kospo, 80 Kouda, 99 Vlahovic.
Allenatore: Francesco Modesto.
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