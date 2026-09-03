Sarà Davide Di Marco della sezione di Roma a dirigire l'incontro, in programma oggi alle 18, di Coppa Italia tra Palermo e Mantova. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Belsanti e Giuggioli, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Al VAR ci sarà Piccinini, coadiuvato da Aureliano in qualità di AVAR.

L'arbitro designato per la sfida odierna, Davide Di Marco, ha diretto solo in una occasione il Palermo, nella sfida contro la Sampdoria della stagione scorsa. La squadra di Inzaghi dopo avere concluso il primo tempo in vantaggio, nel secondo si fa rimontare e superare fino al 3-1, ma Ceccaroni negli ultimi frangenti di partita segna il 3-3 e impedisce alla formazione di casa di conquistare la vittoria.

Solo un precedente, dunque, per Di Marco con il Palermo.