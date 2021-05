Sampdoria-Parma, D’Aversa: “Ho un altro anno di contratto, adesso serve valutare”

Stagione da dimenticare quella vissuta dal Parma.

Parma-Sassuolo, Caputo: “Abbiamo un obiettivo, ci proveremo fino alla fine. L’Europeo? Il mio sogno”

I gialloblu hanno trovato la retrocessione in Serie B e molto probabilmente chiuderà il campionato all’ultimo posto della classifica. Il tecnico dei gialloblu, Roberto D’Aversa, in conferenza stampa, ha parlato del campionato negativo e di conseguenza del proprio futuro. Le parole dell’allenatore alla vigilia della sfida in casa della Sampdoria.

Serie A, sospesi tre direttori di gara: c’è anche La Penna, l’arbitro di Frosinone-Palermo

“Di concreto c’è solo che ho un altro anno di contratto. Ci siederemo e faremo le nostre valutazioni, da lunedì. Parma non si può considerare in base alla categoria. Anche quando sono venuto in Lega Pro avevo altre richieste in categorie maggiori, ma ho accettato per allenare in questa piazza, la quarta per trofei in Italia. Quando mi si presenterà un progetto valuterò”.

Monza-Cittadella, Iori: “C’era tanta pressione, adesso vogliamo giocarci la Serie A”