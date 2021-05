Serie A, sospesi tre direttori di gara: c’è anche La Penna, l’arbitro di Frosinone-Palermo

Sono Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta i tre arbitri della Can di Serie A sospesi in via cautelare.

“Rimborsopoli. Biglietti e titoli di viaggio che non quadravano. Ricevute modificate. Spese che non dovevano essere messe a rimborso. Inesattezze”. Sarebbero queste, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, le contestazioni che la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè imputerà ai tre direttori di gara, tra i quali vi è La Penna, l’arbitro che ha diretto la discussa finale di ritorno playoff di Serie B tra Frosinone e Palermo. Una gara, andata in scena nel 2018, che verrà ricordata per il lancio di palloni nei minuti finali da parte dei padroni di casa.

Con loro, anche quattro assistenti coinvolti in questa vicenda. L’inchiesta è già finita, in attesa dei deferimenti. Bisognerà capire, infatti, i vari gradi di responsabilità, se non era la prima volta e/o se vi è stata una condotta occasionale. Potrebbe essere lo stesso Chinè a stabilire se saranno inviati alla Procura arbitrale, presieduta da Rosario D’Onofrio, “il che significherebbe far rientrare le violazioni in un contesto domestico”, oppure se portarli subito in giudizio al Tribunale federale.

Possibile anche la doppia via legale: in Figc per quanto concerne la parte amministrativa, in AIA per quella disciplinare. Seguiranno aggiornamenti…