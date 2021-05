Monza-Cittadella, Iori: “C’era tanta pressione, adesso vogliamo giocarci la Serie A”

“Il segreto è lavorare sempre nel modo giusto, da sei anni, da quando è arrivato il mister, lavoriamo in questo modo. Abbiamo avuto la delusione di scendere in C, ma anche la bravura d tornare subito su cambiando la mentalità che ci porta a cercare di vincere ogni campo e questo è merito di tutti dai giocatori alla dirigenza al mister, che hanno lavorato forte in questi anni. Finale veneta? Ci si prova, andremo a giocarcela facendo quello che abbiamo fatto in queste gare. Ci giochiamo qualcosa di bello, non di brutto, ma oggi sentivamo la pressione, eravamo favoriti e l’abbiamo subita. In finale invece giocheremo per un risultato eccezionale, per me, per i miei compagni e per tutta Cittadella”.