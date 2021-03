Roma, traballa la panchina di Fonseca: Allegri e Sarri per un posto. Le ultime

Roma: è rebus allenatore.

Maradona, il ricordo di Caniggia: il post su Instagram dell’ex Roma per commemorare Diego

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano Il Tempo, la dirigenza giallorossa sta valutando diversi profili per sostituire nella prossima stagione agonistica Paulo Fonseca. Le cause più profonde di questa scelta potrebbero risiedere nelle difficoltà che ha incontrato quest’anno la Roma nei big match contro le squadre più blasonate del massimo campionato italiano. E’ pur vero che comunque la squadra della Capitale è ancora in piena lizza per conquistare l’Europa League che, a questo punto, potrebbe diventare decisiva per le sorti del tecnico portoghese.

Roma, Cassano e la Serie Tv su Totti: “Poco reale, quasi tutta romanzata. Uscivamo dal mattino fino alla notte! L’attore sembra Perin”

I due nomi più caldi che arieggiano attorno alla panchina giallorossa sarebbero quelli di Massimiliano Allegri e di Maurizio Sarri. Entrambi i coach hanno guidato la Juventus nelle scorse annate e, pertanto, la loro esperienza potrebbe risultare decisiva per far fare alla Roma il definitivo salto di qualità. Allegri avrebbe già avuto un primo contatto con la dirigenza del patron Dan Friedkin, mentre per Sarri si tratterebbe, al momento, solamente di un’interessante suggestione. Seguiranno ulteriori sviluppi..

Monza, Carlos Augusto: “Ho detto no a Inter e Roma, questo è il progetto giusto. Secondo posto? Rispondo così”