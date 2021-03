Maradona, il ricordo di Caniggia: il post su Instagram dell’ex Roma per commemorare Diego

Nel ricordo di Diego.

Maradona Jr: “Diventerò argentino in onore di mio padre. Adesso sogno di allenare”

La purezza del gesto tecnico, la classe infinita del calciatore per eccellenza, il pallone incollato tra i piedi: Diego Armando Maradona. Il venticinque novembre scorso la scomparsa del Pibe de Oro, un lutto accettato a fatica nel mondo del calcio e non solo. A distanza di diverso tempo però, continua il cordoglio per il giocatore che ha fatto innamorare intere generazioni di questo sport. Claudio Caniggia ha scelto di commemorare su Instagram i propri momenti di gloria con la maglia dell’Albiceleste, vissuti insieme al compagno e amico Maradona.