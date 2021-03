Maradona, la famiglia del Pibe de Oro contro l’avvocato Morla: le accuse all’ex moglie Claudia e la questione marchio. I dettagli

Uno sgradevole strascico intriso di polemiche, allusioni, accuse reciproche, contenziosi legali.

La scomparsa della leggenda del calcio mondiale, Diego Armando Maradona, deceduto lo scorso 25 novembre, ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. Grande cordoglio e compartecipazione emotiva da parte di tutti coloro che amano il calcio e non hanno potuto fare a meno di ammirare le gesta sul rettangolo verde di uno degli interpreti più geniali e tecnicamente dotati di tutti i tempi nella storia di questo sport. Dubbi, sospetti, aspetti controversi tutti da chiarire per quanto concerne le dinamiche e le reali cause della morte del fuoriclasse a argentino, ma anche aspre contese, mediatiche e non solo, tra eredi, parenti e personaggi che hanno orbitato a lungo nel mondo Maradona fino al triste giorno della sua scomparsa.

L’ennesimo capitolo della saga tra la famiglia Maradona e l’avvocato Morla, che negli ultimi anni aveva curato interessi e affari del Pibe de Oro.

Nel corso del format televisivo “Nosotros a la manana”, in onda sull’emittente argentina Eltrece. l’avvocato Marcelo D’Alessandro, legale di Morla, ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Claudia Villafane, la ex moglie del Diez : “Lei dice di aver parlato con Maradona cinque giorni prima della sua morte? Ma com’è possibile visto che aveva voluto dal tribunale un provvedimento cautelare nei suoi confronti? Poteva mai conversare con lui al telefono? Claudia aveva ottenuto un ordine perimetrale nei confronti di Maradona, che doveva tenersi lontano trecento metri. Eppure, ai funerali Claudia Villafane era a un metro dalla bara… In tutte le famiglie ci sono dei litigi: Maradona aveva denunciato le figlie e Claudia e su questo argomento non vorrei andare oltre”.

Secondo quanto riportato dall’edizione online de “Il Mattino“, inoltre dopo che Dalma e Gianinna Maradona, insieme ai fratelli, hanno depositato indicati nella successione il marchio raffigurante l’immagine del padre al fine di avviare alcune attività commerciali. Mossa che genererà probabilmente un ulteriore contesa legale con Morla, il quale aveva registrato in tempi non sospetti marchi Maradona.