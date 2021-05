Roma, Panucci sull’era Mourinho: “Special One top, ma servono i campioni per vincere. Fonseca? Dico la mia”

Le dichiarazioni dell’ex difensore di Roma e Milan, Christian Panucci.

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l’ex jolly difensivo – tra le altre di Inter e Real Madrid, oggi allenatore -, si è espresso sull’prossimo approdo alla corte della famiglia Friedklin del tecnico portoghese, José Mourinho.

Panucci si è anche soffermato sull’attuale momento stagionale della Roma – reduce dal ko di San Siro per 3-1 – in vista del derby contro la Lazio, in programma sabato 15 maggio alle 20.45. Di seguito le sue dichiarazioni.

Roma, Mourinho chiama Totti: l’invito dello Special One e la risposta del “Pupone”

MOURINHO – “La squadra ha comunque fatto una semifinale di Europa League, poi è chiaro che in campionato non ha fatto bene. Mourinho ha risvegliato tutta la piazza, è un personaggio che porta entusiasmo. Mi aspetto che un allenatore di questo calibro riesca a imporsi e a comprare i giocatori giusti per vincere, altrimenti non va da nessuna parte: a Roma può passare qualunque tecnico, ma se non arrivano i calciatori non riesci a trionfare”.

Roma, la scelta di Mourinho: arriva un ex Palermo nello staff dello Special One

MERCATO – “E’ una squadra giovane, bisogna portare dell’esperienza. Servono giocatori abituati a vincere e a gestire la pressione, uomini di personalità”.

DERBY – “Sicuramente vincere con la Lazio è sempre importante, una boccata d’ossigeno. Sarebbe il modo giusto per salutare, anche se Fonseca con quello che ha avuto ha fatto un ottimo lavoro”.