Roma, Mourinho chiama Totti: l’invito dello Special One e la risposta del “Pupone”

Il retroscena riguardante Francesco Totti in merito a un ipotetico nuovo futuro dirigenziale alla Roma.

L’ex capitano della compagine giallorossa, stando ad alcune indiscrezioni rivelate da l quotidianoLibero, sarebbe stato contatto dal nuovo tecnico Josè Mourinho che gli avrebbe proposto un ruolo manageriale al suo fianco. L’ex numero 10 del club giallorosso sarebbe stato contattato personalmente dallo Special One che vorrebbe accanto a sé una figura iconica ed amata dall’intera tifoseria per iniziare al meglio la sua nuova avventura professionale in giallorosoo. I supporters romanisti vogliono sognare a occhi aperti, un ritorno del Pupone a Trigoria sarebbe chiaramente più che gradito ma Totti avrebbe garbatamente rifiutato l’offerta del portoghese. I dissapori passati con la vecchia società e la delusione per la prima esperienza da dirigente della sua amata Roma non sarebbero ancora stati metabolizzati, ma adesso serve capire se un oratore come Mourinho possa davvero riuscire a convincerlo a riprovarci nell’era Friedklin. Intanto l’ex campione del Mondo ha deciso di dedicarsi alla sua attività di consulenza e management per club e calciatori istituendo le agenzie CT10 e IT Scouting che hanno sede a Roma.

Il club romanista adesso punta di chiudere al meglio il campionato in corso conquistando almeno la qualificazione alla prossima Conference League (ex Europa League). L’arrivo dell’allenatore lusitano porterà grande entusiasmo e di sicuro gli obiettivi in vista della prossima stagione saranno di gran lunga differenti. L’annata corrente della Roma sarebbe potuta terminare con un potenziale trionfo, se solo quella semifinale d’andata di Europa League non fosse finita 6-2 per il Manchester United di Solskjaer. La gara di ritorno ha visto un moto d’orgoglio e grande spirito di rivalsa da parte degli uomini guidati da Paulo Fonseca che sono riusciti a imporsi per 3-2 al termine di un match dominato. Un successo che non è ovviamente bastato per accedere alla finale di Danzica.

