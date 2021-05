Roma, la scelta di Mourinho: arriva un ex Palermo nello staff dello Special One

Prende forma la Roma targata José Mourinho.

A pochi mesi dall’inizio della sua avventura nella Capitale, José Mourinho, sta formando lo staff che lo accompagnerà nella sua esperienza isulla panchina giallorossa. Oltre ai fedelissimi che lo hanno sempre seguito nei suoi trascorsi professionali in Premier League, lo Special One, è pronto a puntare su un profilo con il quale ha condiviso la sua seconda parentesi al Chelsea dopo l’infortunio di Courtois.

Si tratta dell’ex Palermo Marco Amelia, ex portiere e campione del mondo 2006 con l’Italia di Marcello Lippi, che Mourinho è deciso ad inserire all’interno del suo team di lavoro. Oltre a Joao Sacramento (vice), Nuno Santos (preparatore dei portieri), Carlos Lalin (preparatore atletico) e Giovanni Cerra, ad aggiungersi al team dello Special One, sarò anche l’allenatore originario della provincia di Roma: cresciuto in Serie A, dove ha maturato 236 presenze, Amelia vanta grande conoscenza dell’ambiente capitolino.