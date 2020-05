Roma, Fonseca punzecchia la Lazio: “Scudetto ai biancocelesti? Non scherziamo”

La provocazione di Paulo Fonseca.

Dopo mesi di lotte e dialogo intenso tra la FIGC, l’AIC, la varie Leghe nazionali e il Governo italiano, finalmente nei giorni scorsi è arrivata la notizia che tutti gli appassionati aspettavano da tempo: la Serie A e la Serie B ripartiranno ufficialmente nella seconda metà del mese di giugno.

Tra le squadre che hanno più voglia di ricominciare a giocare vi è sicuramente la Lazio di Simone Inzaghi, che prima della lunga pausa in seguito allo scoppio dell’emergenza Coronavirus, era senza dubbio la squadra più in forma del campionato di Serie A. I biancocelesti avevano collezionato l’incredibile numero di 21 risultati utili consecutivi, riuscendo a superare l’Inter e a portarsi al secondo posto in classifica, diventando così di diritto l’avversaria numero uno della Juventus per la vittoria finale dello scudetto.

I giocatori della Lazio sono da poco ritornati in campo come tutti gli altri giocatori di Serie A, cercando di ritrovare il prima possibile la forma fisica e mentale adeguata, in modo da riprendere il campionato con la stessa intensità con cui avevano giocato tutte le partite prima della lunga interruzione: un lavoro comunque molto complicato, visto che soltanto nelle ultime settimane i calciatori hanno avuto la possibilità di ritornare ad allenarsi in gruppo.

Durante una brevissima intervista rilasciata ai microfoni di Lalaziosiamonoi.it, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca ha lanciato una provocazione diretta ai cugini ed eterni rivali, esprimendo la sua opinione in merito alla possibilità che i biancocelesti vinceranno lo scudetto al termine della stagione: “Scudetto alla Lazio? No, non scherziamo. Vincere il titolo è difficilissimo, vedremo chi la spunterà“.