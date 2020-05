Gasperini e il Covid, arriva il comunicato del Valencia: “Sorpresi dalle sue parole, ha messo a rischio tante persone”

Il Valencia tuona.

Tra le zone d’Italia maggiormente colpite dalla pandemia c’è, di certo, Bergamo. Altissima nella città lombarda la percentuale di contagi e, conseguentemente, anche di decessi, riscontrata in questi mesi di emergenza. A raccontare questo complicato periodo durante un’intervista concessa ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” è stato il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini, il quale, nel pomeriggio, aveva inoltre svelato di avere contratto il virus avendone accusati i sintomi fin dal pomeriggio del match – valido per gli ottavi di Champions League – tra Valencia e Atalanta.

“Il pomeriggio della partita peggio. In panchina non avevo una bella faccia. Le due notti successive a Zingonia ho dormito poco. Non avevo la febbre, ma mi sentivo a pezzi come se l’avessi avuta a 40”, aveva dichiarato l’allenatore.

Parole che hanno immediatamente fatto storcere il naso al club spagnolo il quale, attraverso un comunicato diramato proprio pochi istanti fa tramite i propri canali ufficiali, ha voluto mostrare tutto il suo disappunto in merito alle dichiarazioni rilasciate dal tecnico.

“Siamo sorpresi dal fatto che l’allenatore sia il giorno prima che il giorno della partita del 10 marzo a Mestalla era a conoscenza di avere sintomi presumibilmente compatibili con il coronavirus e non abbia preso misure preventive, mettendo a rischio, se quello fosse stato il caso, molte persone durante il suo viaggio e soggiorno a Valencia”.