PSG, Micoud: “Thiago Silva? Mi ha lasciato sensazioni di frustrazione, è scomparso”

Il parere di Johan Micoud.

Dopo essere diventato uno dei migliori difensori centrali al mondo con la maglia del Milan in Serie A, Thiago Silva ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi al PSG, con il grande sogno di conquistare la Champions League per la prima volta nella sua carriera.

In otto stagioni vissuti con il club parigino, il difensore brasiliano ha conquistato la Ligue 1 per ben sette volte consecutive, senza però mai riuscire a trionfare nella competizione europea più prestigiosa e anzi subendo clamorose “umiliazioni” come la storia rimonta completata dal Barcellona. Adesso il PSG ha deciso di non rinnovare il suo contratto, e il classe ’84 sarà dunque libero di cercare un’altra maglia: tra le possibili destinazioni vi è anche quella di un possibile ritorno al Milan.

A valutare la sua lunga parentesi al PSG è intervenuto Johan Micaud, ex giocatore di Bordeaux e Parma, che durante un’intervista rilasciata ai microfoni de L’Equipe du Soir ha sottolineato i limiti di Thiago Silva, affermando di preferire Marquinhos come leader in campo del club parigino.

Queste le sue dichiarazioni:

“Sarebbe bello però vederlo giocare fino ad agosto, anche la Champions, prima di vedergli lasciare il testimone a Marquinhos. Che mi sembra abbia più energia, più vibrazioni positive di Thiago Silva. Sembra più un leader nel campo o quando parla, emana più serenità ed energia. Thiago mi ha lasciato sensazioni di frustrazione: ha qualità eccezionali, è elegante, splendido nell’anticipo. Però nelle grandi gare non ha mai portato quel quid in più. Avrebbe dovuto far fare il salto in avanti al PSG, ne sarebbe stato capace e resterà una macchia nel suo percorso a Parigi. Avrebbe potuto farlo, ma a un certo punto è scomparso“.