Barcellona, il 6-1 contro il PSG nella storia: parola remontada farà parte del dizionario francese

Una partita diventata status symbol della cultura pop.

Il 14 febbraio 2017 il PSG, davanti al numerosissimo pubblico del Parco dei Principi, distruggeva il Barcellona di Lionel Messi e compagni con un sonoro 4 a 0 grazie alla doppietta di Di Maria e ai gol di Draxler ed Edinson Cavani.

Quasi tutti gli appassionati e gli esperti di calcio, nel corso delle settimane precedenti al match di ritorno, avevano dunque logicamente data per certa la qualificazione del club parigino ai quarti di finale dal momento che i blaugrana, per ribaltare il risultato complessivo e passare il turno, avrebbe dovuto vincere con ben cinque gol di scarto.

Così l’8 marzo dello stesso anno, i 96,290 spettatori presenti al Camp Nou si preparavano a sostenere la propria squadra in quella che sarebbe stata un vero e proprio miracolo sportivo, una “rimonta” considerata impossibile anche dalla maggior parte dei bookmakers. Quella notte però, Leo Messi e compagni diedero sfoggio di tutte le loro abilità, riuscendo incredibilmente a vincere e qualificarsi ai quarti di finale: la rete decisiva fu segnata da Sergi Roberto, che al minuto 95 mandò in estasi tutti gli appassionati di calcio e distrusse inaspettatamente tutte le speranze del PSG.

Quella partita è rimasta per ovvi motivi una delle sfide di calcio più belle e appassionanti della storia, tanto da essere ancora oggi ricordata come “La Remontada“, proprio per sottolineare la clamorosa rimonta portata a termine dal Barcellona ai danni di un inerme PSG. Un termine diventato talmente tanto d’uso comune che, secondo quanto riportato da Le Point, sarà introdotto nel dizionario di lingua francese del 2021 con il significato di “una vittoria inaspettata per una squadra o un giocatore in qualsiasi competizione. Ritorno alla ribalta, spettacolare vittoria di un partito o di un politico, dopo una sconfitta elettorale“, e sarà omologato dal dizionario Larousse. Una vittoria, quella dei blaugrana sui parigini, che ha dunque lasciato un’impronta indelebile non soltanto nel mondo del calcio, ma anche nella cultura e nella lingua spagnola e francese.