Vespa batte Canarino, questo il primo risultato a sorpresa dei play-off di Serie B. Al Braglia la Juve Stabia batte di misura il Modena e si assicura un posto in semifinale, dove sfiderà il Monza.

Partita molto equilibrata, tra due squadre che hanno mostrato segnali di continuità con quanto visto nel finale di stagione: in positivo, nel caso della Juve Stabia, viste le ottime prestazioni nonostante i risultati non abbiano sorriso alla squadra di Abate; in negativo, invece, per la squadra di Sottil. Il Modena si è rannicchiato su sé stesso nel finale di stagione, con la mente proiettata sui play-off. I canarini non sono riusciti a risintonizzarsi con la gara, e a parte qualche occasione sprecata in contropiede, si è visto un Modena piuttosto impacciato e poco lucido. Dall'altra parte, la Juve Stabia vola sulle onde dell'entusiasmo, nonostante i tanti problemi societari che rischiano di compromettere il futuro del club. Abate la vince con i cambi, e alcuni problemi fisici - dovrebbero essere soltanto crampi - hanno portato il tecnico delle vespe a ritoccare il proprio scacchiere, e i subentrati hanno deciso la partita. Gabrielloni dà il via all'azione che viene finalizzata da Zeroli in semi-rovesciata.

In semifinale la Juve Stabia sfiderà il Monza. Andata a Castellammare sabato alle ore 20:00, ritorno in Brianza martedì, sempre alle ore 20:00.