Palermo-Viterbese, divieto di fermata: occasione ghiotta al ‘Barbera’ per rilanciare la classifica

“Palermo, divieto di fermata: Saraniti guida un nuovo assalto”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori su Palermo-Viterbese, in programma alle 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera” e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match si sarebbe dovuto giocare lo scorso 1° novembre. Tuttavia, la società rosanero chiese e ottenne il rinvio dell’incontro per via della situazione legata al cluster di infetti nel gruppo squadra. Oggi, i rosanero “completano il ciclo dei recuperi imposti dall’emergenza Covid e così dopo questa partita contro la Viterbese potremo avere un quadro completo del ruolo della squadra di Boscaglia in questo campionato”.

Palermo-Viterbese, alla ricerca della continuità: Boscaglia sfida Taurino per proseguire la scalata

Numeri alla mano, nelle ultime sette partite il Palermo ha fatto 14 punti e viaggia quasi come il Bari secondo (un punto in più per i pugliesi) e più forte del Teramo terzo (13 punti nelle ultime 7). Dunque, se i rosanero riuscissero a ritrovare la continuità pre Turris, ci sarebbero tutte le possibilità per risalire in classifica e puntare ai play-off. Tuttavia, “guardare oggi la classifica ha poco senso. Anzi, può essere pericoloso. Guardare i punti che separano il Palermo dal primo posto (ad oggi sono 18) può essere elemento di disperazione, pensare che l’odierna avversaria dei rosa ha solo sette punti può essere elemento di distrazione. E la distrazione è un lusso che oggi il Palermo non può consentirsi”.

PALERMO-VITERBESE, LE PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA

Contro la formazione di Taurino, l’allenatore ex Trapani proporrà il solito 4-2-3-1. Medesimo dispositivo tattico che non dovrebbe presentare molte novità per quanto concerne la scelta degli interpreti. Si tratterà di un velato turnover, figlio delle tante, troppe, partite ravvicinate di queste ultime settimane. Unico punto fermo, il bomber palermitano, “non a caso finora il giocatore più positivo del Palermo è stato Andrea Saraniti, un attaccante che pur senza eccelse qualità tecniche riesce a rendersi sempre utile faticando con generosità per la squadra”, conclude il noto quotidiano.