Palermo, via al mercato per la Serie C: da Sannino a Ciofani, la lista dei desideri del duo Sagramola-Castagnini

Via al mercato per attrezzare una squadra da Serie C

L’edizione odierna di Repubblica apre così, soffermandosi sulle operazioni avviate dal Palermo per l’allestimento di una rosa che possa puntare al ritorno in serie cadetta. La riforma dei format, infatti, dovrebbe essere ormai slittata alla stagione 2021/22. Il club di Viale del Fante, dunque, dovrà affrontare un campionato di Serie C con le medesime dinamiche di quelli degli scorsi anni. È per questa ragione che il duo Sagramola-Castagnini ha già avviato le ricerche per regalare alla squadra allenatore e giocatori esperti per la categoria. L’obiettivo della società, secondo quanto rivela il noto quotidiano, è allestire una rosa in autonomia, per metterla tra le mani successivamente al tecnico prescelto. Non ci sarà spazio, dunque, per specifiche richieste del nuovo allenatore. Una strategia che permetterebbe alla dirigenza di muoversi senza essere costretto ad aspettare che si concludano gli altri campionati.

Per la panchina, i nomi – tra coloro che si propongono e quelli a cui il telefono potrebbe presto squillare – sono tanti. Da Beppe Sannino, che a causa dell’emergenza Coronavirus ha concluso in anticipo la sua esperienza in Ungheria con l’Honved, a Roberto Boscaglia e Fabio Caserta, entrambi attualmente impegnati in Serie B. Sempre caldo il nome di Giovanni Tedesco, pronto a tornare in Italia dopo i trascorsi nel campionato maltese. E, tra gli ex in corsa, anche Gaetano Auteri, che ha una lunga esperienza alla guida di squadre di Serie C ed oggi concorre alla panchina rosanero insieme a Gianluca Grassadonia, che proprio con lui si è alternato tra le fila del Catanzaro. Una lista, dunque, ricca di nomi.

Per la rosa la situazione non sembra essere più semplice. Ad essere confermati, secondo quanto si legge tra le colonne del noto quotidiano, sarebbero infatti stati soltanto il portiere Alberto Pelagotti, i difensori Edoardo Lancini, Andrea Accardi e Roberto Crivello, i centrocampisti Malaury Martin e Alessandro Martinelli e l’attaccante Roberto Floriano. Ancora in dubbio il futuro di Mario Alberto Santana, in bilico tra campo e dirigenza. Stessa incertezza per gli under in questa stagione in prestito: con alcuni potrebbe essere avviata una trattativa per il ritorno in rosanero. Nonostante l’ossatura reduce dalla Serie D rappresenti un buon punto di partenza, serviranno tuttavia anche giocatori di categoria. Per valutare tale innesti, però, il Palermo preferirebbe attendere la conclusione dei campionati. Fondamentale sarà infatti avere chiara la composizione dei gironi di Serie C.

Intanto, c’è tempo per trattative di altro genere. “La società — si legge sul noto quotidiano — sta valutando profili come quelli di Antonio Piccolo e Daniel Ciofani, entrambi della Cremonese e tutti e due nel mirino di Castagnini e Sagramola a gennaio quando si valutava l’inserimento di giocatori che sarebbero tornati utili più per il campionato di C che per quello di D. E non sono da escludere operazioni alla Santana, ex con la voglia di tornare e partecipare alla cavalcata rosanero, che potrebbero riguardare su tutti Edgar Barreto, già svincolato dalla Sampdoria nonostante il campionato di A ancora in corso e in cerca di progetti stimolanti anche in piazze dove ha già giocato”.

