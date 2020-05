Palermo, Sagramola guarda al futuro “Andiamo avanti. Tutto su centro sportivo, nuovo tecnico e riforma dei campionati”

Parola a Rinaldo Sagramola.

Nonostante lo scossone dovuto alle dimissioni rassegnate da Tony Di Piazza dalla carica di vicepresidente, il Palermo guarda già al futuro. Il noto imprenditore italo-americano, d’altra parte, continua a possedere il 40% delle quote del club, decidendo tuttavia di metterle in vendita. Intervistato ai microfoni de ‘La Repubblica’, chi ha annunciato i progetti in cantiere per il prossimo anno è stato proprio l’amministratore delegato rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Centro sportivo a Torretta? Abbiamo approfondito la situazione, sottolineando che la sua realizzazione è prioritaria per il Palermo – ha raccontato l’ad del Palermo -. Ma della realizzazione di tutto il progetto con tutti i suoi aspetti se ne deve occupare la proprietà Hera Hora, non il club di calcio. Ci sono delle ipotesi sul tavolo, ma la proprietà non ha firmato ancora nulla”.

Palermo, Mirri-Di Piazza e le ragioni della discordia: i nodi Sagramola e Paparesta, l’esposizione mediatica e i dissapori…

Tra i nodi da sciogliere nelle prossime settimane, anche quello legato alla scelta del nuovo tecnico, dopo la decisione da parte della società di non riconfermare l’allenatore palermitano, Rosario Pergolizzi. I nomi che circolano sono diversi, ma Sagramola ha preferito non sbilanciarsi o dare indicazioni: “Aspettiamo di conoscere le determinazioni di chi governa il calcio, poi faremo le nostre valutazioni”, sono state le sue parole.

Infine, l’esperto dirigente si è soffermato sulla possibile riforma dei campionati di calcio: “Mi sento di escludere che tutto possa partire prima della stagione 2021/2022. Si può immaginare che si possa arrivare alla riduzione dei club professionistici già da adesso, con le difficoltà che in questo contesto avranno alcune società e per il fatto che la Lega Pro riproporrà il blocco dei ripescaggi. Non mi aspetto un mondo troppo diverso rispetto a quello attuale. Quello che mi aspetto, però, è che non ci siano modifiche tali da penalizzare il Palermo”, ha concluso Sagramola.

Palermo, lo sfogo di Di Piazza: “Mi hanno impedito di svolgere il mio ruolo, cedo le quote. Ecco la verità”