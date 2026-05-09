Archiviato il campionato, concluso ieri sera con la sconfitta - ininfluente - di Venezia, il Palermo si prepara ai play-off. I rosanero faranno il loro esordio a partire dalle semifinali, in programma domenica 17 maggio (in trasferta) e mercoledì 21 maggio (in casa).
ALLENAMENTO A PORTE APERTE
Palermo, verso i play-off: l’11 maggio allenamento a porte aperte al Barbera
Per mostrare la propria vicinanza alla tifoseria, lunedì 11 maggio lo stadio Renzo Barbera accoglierà i tifosi per un allenamento a porte aperte della Prima Squadra maschile.
Informazioni d'accesso
Come riportato dal club rosanero, l'accesso sarà consentito a partire dalle ore 17.00, mentre l'inizio della seduta di allenamento è prevista per le ore 18.00. L'unico settore aperto al pubblico sarà la Curva Nord e gli unici accessi all'impianti saranno quelli della curva.
La partecipazione all'evento è gratuita, ma occorre effettuare la propria prenotazione, esclusivamente, attraverso l'apposita pagina della biglietteria ufficiale del club. Per completare la procedura sarà necessario essere registrati, e inserire i propri dati.
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