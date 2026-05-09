Palermo, verso i play-off: l’11 maggio allenamento a porte aperte al Barbera

Archiviato il campionato, concluso ieri sera con la sconfitta - ininfluente - di Venezia, il Palermo si prepara ai play-off. I rosanero faranno il loro esordio a partire dalle semifinali, in programma domenica 17 maggio (in trasferta) e mercoledì 21 maggio (in casa).

Come riportato dal club rosanero, l'accesso sarà consentito a partire dalle ore 17.00, mentre l'inizio della seduta di allenamento è prevista per le ore 18.00. L'unico settore aperto al pubblico sarà la Curva Nord e gli unici accessi all'impianti saranno quelli della curva.