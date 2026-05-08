Aljosa Vasic ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara contro il Venezia:
le parole
Palermo, Vasic: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, il Venezia è una squadra forte. Playoff? Daremo tutto”
Venezia-Palermo 2-0, che partita è stata?
“Sicuramente abbiamo trovato una squadra forte, un avversario di valore che palleggiava bene. Nonostante questo, secondo me nel primo tempo abbiamo fatto bene: abbiamo pressato bene e avuto anche delle occasioni da gol che potevamo sfruttare. Poi purtroppo, dopo il gol che abbiamo subito, loro hanno preso fiducia. Facciamo i complimenti al Venezia, ma noi adesso dobbiamo restare concentrati, perché da domenica ci aspetta il nostro nuovo campionato e vogliamo dare una grande soddisfazione alla nostra città.”
La squadra ha creato i presupposti per andare in gol: questi sono segnali positivi da cogliere?
“Sì, penso che contro qualsiasi avversario troveremo, anche nelle prossime partite, dovremo continuare a creare occasioni. Ovviamente dobbiamo essere più cattivi, perché andare in vantaggio ti dà più sicurezza anche nel modo di giocare. Adesso ci aspetta già la prossima settimana: dobbiamo iniziare a lavorare e prepararci per la partita.”
Adesso testa e cuore sui play-off: domenica comincia questo viaggio?
“Sì, siamo consapevoli di quello che ci aspetta. Dovremo affrontare una partita alla volta e dare tutto per vincere.”
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