Palermo, Vasic: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, il Venezia è una squadra forte. Playoff? Daremo tutto”

“Sicuramente abbiamo trovato una squadra forte, un avversario di valore che palleggiava bene. Nonostante questo, secondo me nel primo tempo abbiamo fatto bene: abbiamo pressato bene e avuto anche delle occasioni da gol che potevamo sfruttare. Poi purtroppo, dopo il gol che abbiamo subito, loro hanno preso fiducia. Facciamo i complimenti al Venezia, ma noi adesso dobbiamo restare concentrati, perché da domenica ci aspetta il nostro nuovo campionato e vogliamo dare una grande soddisfazione alla nostra città.”