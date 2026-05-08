Palermo, Inzaghi: “Dobbiamo fare dei grandi playoff e andarci a prendere quello che sappiamo”

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo dovevamo segnare. Se non fai gol, poi nel secondo tempo il Venezia è venuto fuori e ha meritato di vincere. Mi tengo la prestazione, anche se nel secondo tempo la testa è andata un po’ a domenica. Adesso dobbiamo fare dei grandi play-off e andarci a prendere quello che sappiamo.”

“È una squadra che ha meritato di vincere, quindi faccio i complimenti a loro. Noi siamo stati all’altezza: ho visto anche qualcosa di diverso. I giocatori che avevano giocato meno, come Blin e Vasic, secondo me hanno fatto un’ottima partita, così come Bereszynski. Sono contento delle risposte che hanno dato, anche da parte di Gomes nel secondo tempo. Avevamo bisogno di mettere minutaggio a chi aveva giocato meno e adesso, da domenica, parte un mini campionato nel quale sappiamo dove vogliamo arrivare.”