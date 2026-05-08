Filippo Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara, persa, contro il Venezia:
le parole
Palermo, Inzaghi: “Dobbiamo fare dei grandi playoff e andarci a prendere quello che sappiamo”
Venezia-Palermo 2-0, pensieri sulla partita?
“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo dovevamo segnare. Se non fai gol, poi nel secondo tempo il Venezia è venuto fuori e ha meritato di vincere. Mi tengo la prestazione, anche se nel secondo tempo la testa è andata un po’ a domenica. Adesso dobbiamo fare dei grandi play-off e andarci a prendere quello che sappiamo.”
Ci sono delle indicazioni specifiche che emergono da una partita contro la squadra che ha vinto il campionato?
“È una squadra che ha meritato di vincere, quindi faccio i complimenti a loro. Noi siamo stati all’altezza: ho visto anche qualcosa di diverso. I giocatori che avevano giocato meno, come Blin e Vasic, secondo me hanno fatto un’ottima partita, così come Bereszynski. Sono contento delle risposte che hanno dato, anche da parte di Gomes nel secondo tempo. Avevamo bisogno di mettere minutaggio a chi aveva giocato meno e adesso, da domenica, parte un mini campionato nel quale sappiamo dove vogliamo arrivare.”
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