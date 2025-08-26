Palermo, ufficiale la cessione di Saric: il comunicato

Il Palermo ha appena ufficializzato la cessione di Dario Saric, classe 1997 che non ha preso parte al ritiro della squadra di Pippo Inzaghi. Per lui un ritorno all’Antalyaspor, in prestito con obbligo di riscatto. La cessione è stata resa nota tramite un comunicato da parte della società rosanero:
“Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’Antalyaspor il calciatore Dario Saric. Il centrocampista si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A Dario un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.
