Calciomercato Palermo: Magnani-Reggiana e futuro Di Francesco. Chiosa di Osti…

Riflessioni in casa Palermo sulla strategia da adottare in questo rush finale della sessione estiva di calciomercato. Dalla delicata vicenda Magnani, ai giocatori fuori dal progetto tecnico a cui trovare una sistemazione alternativa.

Mediagol ⚽️ 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 19:25)

Rush finale della sessione estiva di calciomercato. Chiusura delle liste fissata per le ore 20 del prossimo primo settembre. Palermo che ha già ultimato le operazioni strutturali, innestando un poker di big per la categoria, una coppia di portieri che garantiscono esperienza ed affidabilità, un giovane jolly difensivo per rifinire il pacchetto arretrato. Il rettangolo verde ha già confermato quanto era già noto in relazione ai rispettivi background professionali: Mattia Bani, Tommaso Augello ed Emanuel Gyasi rappresentano dei totem di lusso in cadetteria. Giocatori di notevole statura, tecnica e fisica, nel proprio ruolo di competenza. Valori aggiunti che portano in dote performance, personalità e carisma già messi in mostra con profitto anche nel massimo campionato italiano.

L'estro e la qualità tecnica di un veterano della Serie B, come Antonio Palumbo, conferiscono potenzialmente alla compagine di Inzaghi quel plus di talento ed imprevedibilità tra le linee, dirimente in sede di rifinitura e finalizzazione. Profili utili a potenziare un'intelaiatura già di buon livello per la cadetteria, con diversi calciatori di valore confermati e desiderosi di rilancio nell'ambito di un nuovo progetto tecnico che ne esalti attitudini e motivazioni. La tormentata vicenda portieri, dopo la cessione in prestito di Desplanches e l'ennesimo stop di Gomis, è stata brillantemente risolta con l'approdo in Sicilia del tandem Bardi-Joronen. L'ultimo arrivato, il classe 2003, Davide Veroli, costituisce un'opzione duttile e di prospettiva per Inzaghi, impiegabile da braccetto di centrosinistra o quinto sul versante mancino all'occorrenza.

L'ex Cagliari va ad implementare la batteria di golden boys, aggiungendosi a Peda, Vasic, Corona, giovani da forgiare in cui il tecnico piacentino crede fortemente. Il dado è quasi tratto, ma l'ultimo scorcio di sessione per il Palermo targato CFG dovrà ancora dire qualcosa.

La delicata situazione legata al futuro di Giangiacomo Magnani induce dirigenza e staff tecnico ad attente riflessioni in merito alla strategia operativa da adottare nel finale di sessione. Delicate e prioritarie ragioni personali e familiari, sulle quali vige un rispettoso e sacrosanto riserbo, hanno originato l'impellente esigenza dell'ex Hellas Verona di avvicinarsi a casa. Con solerzia, umanità e senso di responsabilità, il club rosanero si è subito attivato per concertare con l'entourage del classe 1995 la soluzione più idonea alla contingenza. Prestito secco alla Reggiana, con il Palermo pronto a compartecipare in buona parte all'ingaggio per la stagione in corso. Intesa di massima abbozzata, ma passaggio imprescindibile per la definizione dell'affare è la contestuale cessione del cartellino di Andrea Meroni, difensore centrale classe 1997 attualmente in forza al club emiliano. Si attendono sviluppi in tal senso entro 48 ore. Non vi sarebbero, al momento, altre destinazioni spendibili. Magnani resta comunque legato al club rosanero da un contratto con scadenza a giugno 2028.

Il Palermo sta valutando concretamente di innestare un altro difensore in rosa, nonostante la massima fiducia riposta da Inzaghi su Peda e Diakitè. Sono già diversi i profili monitorati nel ruolo. Soluzione alternativa potrebbe essere lo spostamento di Pierozzi nel roster dei centrali, già testato talvolta da braccetto di centrodestra in ritiro, ed il relativo ingaggio di un laterale impiegabile da quarto o quinto alto sulla medesima corsia. Ipotesi più remota, specie dopo l'eccellente interpretazione del ruolo di esterno alto dell'ex Reggina nella prima di campionato al Barbera. Decisivo con assist e gol vittoria proprio contro la Reggiana, in un match in cui ha arato con profitto la fascia garantendo qualità, spinta propulsiva e disciplina in copertura.

Altamente improbabile possa arrivare un big over in zona nevralgica, salvo colpi di scena la composizione del roster in mediana dovrebbe permanere quello attuale. Di Francesco non è in cima alle gerarchie tecniche di Inzaghi, come ampiamente dimostrato dal minutaggio riservatogli in queste prime uscite. Giocatore ai margini del progetto tecnico di SuperPippo, l'ex Lecce si guarda intorno a caccia di una nuova destinazione. Piace all'Empoli, ma chi ha affondato concretamente il colpo sul suo profilo è il Catanzaro di Alberto Aquilani. Contratto in scadenza nel 2026, il Palermo lo lascerebbe partire senza troppe pretese, alleggerendo il monte ingaggi e dando la possibilità al ragazzo di trovare continuità di impiego. Il numero 7 rosanero riflette sulla proposta del club giallorosso, che acquisirebbe il cartellino del jolly offensivo a titolo definitivo mettendo sul piatto un triennale a cifre importanti per il classe 1994. Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Saric all'Antalyaspor.

Osti al lavoro anche per trovare una destinazione alternativa a Valerio Verre, per il cui cartellino sono riprese, seppur timidamente ed a rilento, le interlocuzioni con il Pescara. Trattativa in fase embrionale ed esplorativa, attualmente in stand-by, in attesa di un'eventuale accelerazione.