Palermo, termina la campagna abbonamenti: superata quota 16 mila

Il Palermo FC ha comunicato il dato ufficiale del numero degli abbonamenti per la stagione 2025/2026 della Serie BKT: sono 16.504 i tifosi rosanero che si sono abbonati e che avranno il diritto di accedere ad ogni partita casalinga dei rosanero allo stadio Renzo Barbera. Un incremento di 2824 tessere emesse rispetto alla scorsa annata.