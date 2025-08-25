Palermo, Veroli: “Ho trovato un gruppo ben consolidato. Mio ruolo? Mi sento braccetto”

Le parole del nuovo difensore rosanero

Mediagol ⚽️ 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 15:53)

Primi giorni in rosanero per Davide Veroli, nuovo difensore del Palermo, che in conferenza stampa ha raccontato le sue sensazioni sull’arrivo in Sicilia, parlando del proprio percorso calcistico e delle ambizioni future.

Ruolo e adattamento tattico — Il difensore ha subito chiarito la sua posizione ideale in campo:"Ho parlato con il mister, ma sono arrivato da pochi giorni e ci sarà modo di parlarne meglio. Il mio ruolo è braccetto di sinistra, ho avuto la possibilità di fare anche il quinto, però mi sento più braccetto."

Un percorso particolare, iniziato ben lontano dalla linea difensiva:"Io nasco come esterno d’attacco. Dopo ho fatto il trequartista, nei primi anni di campionati nazionali ero una mezzala e ho fatto anche il play. L’anno dell’Under 17 e il passaggio in Primavera, a Pescara, c’era Nicola Legrottaglie. Tramite il suo consiglio al mister che avevo in Under 17 ho avuto questa invenzione di mettermi difensore centrale."

Inserimento nello spogliatoio rosanero — Sul primo impatto con il nuovo gruppo, il difensore non ha dubbi:"Sono arrivato da poco però mi sono trovato bene subito con tutti i compagni. Si vede che è un gruppo ben consolidato con nomi importanti, giocatori anche di categoria superiore. Cercherò sempre di migliorare e di prendere spunto da giocatori già affermati che hanno diversi campionati alle spalle. Con i loro consigli sicuramente migliorerò: questo è il mio obiettivo principale."

Le caratteristiche del difensore moderno — Non solo copertura difensiva: Veroli ama anche inserirsi e cercare il gol. Una caratteristica che potrebbe trovare spazio nel gioco di Inzaghi:"Sicuramente è stata una scelta in cui ho valutato anche questo: il fatto della difesa a 3 e di essere allenato da un tecnico così importante, esperto nella categoria. Per quanto riguarda la tattica adesso magari è troppo presto, però cercherò subito di mettermi a disposizione e di apprendere il prima possibile i concetti del mister".

Il calore delle piazze — Per il difensore non sarà un’esperienza nuova giocare in un ambiente caldo come Palermo:"Il fatto di aver giocato in tre piazze importanti mi ha aiutato molto a crescere: ha i suoi pro e i suoi contro, però sicuramente il sostegno dei tifosi è una cosa molto importante che ci fa fare quel qualcosa in più in campo".

E sugli attaccanti che ora saranno suoi compagni:"Brunori e Pohjanpalo sono una coppia da categoria superiore, due giocatori top per la Serie B e addirittura possono fare molto bene anche in categorie superiori. L’anno scorso quando li ho affrontati ho sempre avuto un occhio di riguardo per loro, e quest’anno mi ritengo fortunato ad avere la possibilità di giocare insieme a loro."