Palermo, si va verso il ritiro: 16 i giocatori disponibili, a breve nuove visite mediche

Sono sedici, attualmente, gli elementi per Petralia Sottana

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza i passi del Palermo verso il ritiro pre-stagionale. La data non è ancora stata fissata e, se inizialmente si credeva che i rosanero sarebbero partiti poco dopo Ferragosto, adesso i tempi potrebbero dilatarsi ulteriormente. Il club di Viale del Fante, infatti, ha ancora una panchina da occupare ed un organico da costruire. Tra le undici conferme dello scorso anno, tre giocatori della Berretti (Cangemi, Florio e Matranga) e i due che dovranno affrontare un nuovo casting a Petralia Sottana, ovvero Marong e Corsino, dati i “no” di Ambro e Ficarrotta, in totale gli elementi che si recheranno presso il borgo madonita sono sedici.

In vista della partenza, nei giorni scorsi, il capitano Santana, Pelagotti, Crivello, Accardi e Floriano, oltre a Corsino e Marong e ai tre giocatori della Berretti, hanno già svolto le visite mediche. Nelle prossime ore, invece, sarà il turno di Doda, Lancini, Lucca, Martin, Martinelli e Silipo, che stanno tornando dalle vacanze. Dopo i test relativi alla condizione fisica, si passerà alle misure anti-Covid. Per tutta la rosa, infatti, sono previsti esami sierologici e tamponi. Soltanto in caso di esito negativo la squadra potrà recarsi a Petralia Sottana per iniziare gli allenamenti. È anche per questa ragione che i tempi potrebbero essere più lunghi del previsto.

Ritiro Palermo, prime visite mediche: squadra a Petralia Sottana dopo Ferragosto. Marong e Corsino…

Intanto, il Palermo dovrà iniziare a muoversi anche sul fronte del mercato. Dopo le conferme di alcuni degli uomini della scorsa stagione in Serie D ed il ritorno di alcuni dei giovani in prestito, adesso è ora dei nuovi acquisti. Secondo i regolamenti della Lega Pro, infatti, oltre agli undici rosanero in lista, c’è ancora spazio per altri dodici elementi.

Calciomercato Palermo, casting per l’attacco: lo svincolato Polidori il nome nuovo. E gli under…