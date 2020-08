Ritiro Palermo, prime visite mediche: squadra a Petralia Sottana dopo Ferragosto. Marong e Corsino…

La data ufficiale è ancora da fissare.

A circa 10 giorni dal ritiro pre-campionato a Petralia Sottana (subito dopo Ferragosto), una parte dei calciatori del Palermo – con il quale il club ha già trovato un accordo per la prossima stagione – si sono sottoposti alle prime visite mediche. “Prima un po’ di mare in gommone, con tanto di foto pubblicate su Instagram, poi i test per quei giocatori che si trovano già in città”, scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Dunque, a sostenere le prime visite sono stati: il capitano Santana, Pelagotti, Crivello, Accardi e Floriano, oltre a Corsino e Marong che partiranno in prova a Petralia Sottana. “Inoltre, a svolgere le visite mediche anche tre giocatori provenienti dalla Berretti del Palermo e già aggregati lo scorso anno in prima squadra: Matranga, Florio e Cangemi“, si legge. La prossima settimana toccherà invece a Lancini, Martin e Martinelli, attesi in questi giorni nel capoluogo siciliano.

Palermo, al via le visite mediche in vista del ritiro: tocca a quattro rosanero, nei prossimi giorni…