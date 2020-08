Palermo, al via le visite mediche in vista del ritiro: tocca a quattro rosanero, nei prossimi giorni…

“La partenza del ritiro è ancora ufficialmente da definire, ma oggi per una parte dei calciatori del Palermo inizia di fatto la nuova stagione”.

Apre così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. A circa dieci giorni dal ritiro pre-campionato, alcuni giocatori con il quale il club di viale del Fante ha già raggiunto un accordo in vista della prossima stagione sono stati convocati per le consuete visite mediche. Si tratta di Accardi, Crivello, Floriano e Santana che non hanno mai lasciato la Sicilia e da settimane si allenano sul campo del “Renzo Barbera”. Nei prossimi giorni, si aggregheranno anche Pelagotti, Doda, Lancini, Martin, Martinelli, Silipo e Lucca.

Ma non solo; oltre alle rituali visite mediche, come da protocollo, i calciatori saranno sottoposti al tampone e al test sierologico: solo in caso di risultato negativo, i rosanero potranno raggiungere Petralia Sottana.