Palermo, sei gli stranieri in campo: Santana il più prolifico nonostante l’infortunio. All’appello manca solo Marong

“Sei gli stranieri in campo, all’appello manca solo Marong”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello sport’, facendo riferimento a tutti gli stranieri attualmente presenti nella rosa nel nuovo Palermo targato Hera Hora: in totale sono sette, sei dei quali sono già stati schierati in campo, ovvero Santana, Doda, Kraja, Mauri, Martinelli e Martin. Non ancora chiamato in causa da mister Pergolizzi, invece, il giovane difensore gambiano Buba Marong. Quella rosanero non è la squadra più esterofila del girone. In testa, infatti, c’è il Roccella, subito dopo l’FC Messina, col Palermo ci sono Acireale e Troina, fino ad arrivare ad Acr Messina, Nola e Palmese, che ad oggi hanno schierato un solo straniero.

