Cittanovese-Palermo, ieri test col Resuttana San Lorenzo: Pergolizzi verso la conferma del 3-4-3, ballottaggio Silipo-Felici

“Ancora fuori dal campo, ma pronti al rientro. Peretti e Crivello non si sono allenati col gruppo ieri, però Pergolizzi continua a lavorare sulla difesa a 3, in vista di un loro recupero immediato“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’attuale situazione in casa rosanero in vista della gara di domenica in trasferta contro la Cittanovese. Il Palermo, reduce da tre vittorie consecutive, va a caccia del quarto successo per proseguire la striscia positiva iniziata a partire dalla gara contro il Roccella; di contro la formazione calabrese ha voglia di far punti restare nella parte sinistra della classifica.

Il tecnico rosanero, Rosario Pergolizzi, continua a monitorare le condizioni di Peretti e Crivello, usciti acciaccati dal derby contro l’FC Messina. Ieri, nel test amichevole contro il Resuttana San Lorenzo, non sono scesi in campo, con il Palermo che si è imposto per 8-0. Ancora 3-4-3, con Sforzini in avanti e Langella sulla corsia destra.

“Senza Peretti e Crivello, però, la difesa a 3 non poteva che essere sperimentale. Intanto, per entrambi, gli esami non hanno evidenziato lesioni. Il primo ha superato il problema alla spalla rimediato domenica scorsa e non ha alcuna lesione a seguito dell’affaticamento muscolare con cui ha dovuto fare i conti nei giorni scorsi. Stessa cosa per il palermitano, destinato a tornare tra i centrali e non sulla fascia, considerando anche il rientro di Vaccaro“.

Nel primo tempo in gol proprio il terzino sinistro, ma anche Ficarrotta (doppietta), Sforzini e Floriano. Nella ripresa i rigori di Lucca e Lucera e la rete di Silipo hanno fissato il punteggio sull’8-0. “Un attacco in grande spolvero, dunque, con il solo Felici rimasto a secco tra i marcatori, ma il romano è stato provato ancora una volta da esterno a tutta fascia e non nel tridente offensivo“.

Domenica, per quanto riguarda la formazione, potrebbe esser recuperato almeno uno tra Peretti e Crivello, con Lancini in mezzo e Accardi nuovamente dal primo minuto. A centrocampo Martin e Kraja favoriti su Mauri e Ambro, mentre l’unico dubbio resta legato al 2001, con Silipo e Felici in ballottaggio: “Il Palermo provato ieri nel primo tempo aveva un tridente over del tutto inedito, con Ficarrotta, Sforzini e Floriano. L’unico modo per utilizzarlo, escludendo l’impiego di Fallani tra i pali, è lo spostamento di Felici da qualche altra parte del campo“, conclude il quotidiano.