Palermo, rientra Martinelli: corsa e qualità per il centrocampo rosanero. L’ex Brescia è una vera sicurezza

“Quasi insostituibile, a meno che non lo fermi il giudice sportivo, oppure il suo fisico gli suggerisca che non è il caso di rischiare. Non a caso è il secondo giocatore più utilizzato da Pergolizzi, dopo Martin, con 1.745’ tra i giocatori di movimento. Ha saltato finora due partite per infortunio e per squalifica, scontata domenica scorsa. Per il resto ne ha giocate 20 partendo sempre titolare. La sua peculiarità è esserci, nonostante abbia tirato la carretta per una stagione e la sua condizione a volte non sia stata ottimale, soprattutto in un momento di emergenza come questo”.

Nato a Mendrisio in Svizzera, il centrocampista ex Brescia, alla sua prima esperienza nel campionato dilettantistico dopo la promozione in Serie A con le ‘Rondinelle’, sin dall’inizio si è conquistato una maglia nell’undici titolare, rivelandosi un giocatore dal sicuro rendimento. Proprio per questo, nelle ultime due gare disputate, Martinelli, è stato colui che ha assecondato l’evoluzione del Palermo verso l’innovazione del 3-4-3, spostandosi sull’esterno sinistro di centrocampo per tamponare la falla creata dalla lunga squalifica di Vaccaro.

“[…] Su Martinelli Pergolizzi può contare sempre, può chiedergli anche di adattarsi a un ruolo non suo perché l’esperienza che può portare in campo è più importante del rendimento personale. Adesso che l’evoluzione tattica sta diventando una dimensione consolidata, il centrocampista si appresta a tornare in campo a Cittanova dove potrebbe ancora una volta rivedere il suo ruolo. […] L’ex Brescia ci sarà in ogni caso e tornerà a indossare la fascia di capitano lasciatagli da Santana e che lui ha dovuto abbandonare per una gara. […] Martinelli è pronto a macinare nuovamente chilometri e da quando gioca esterno la percorrenza si è di molto allungata rispetto al solito, ma se il sogno è di rivedere un giorno la Serie A con questa maglia, di strada da fare ce n’è parecchia e lui non sembra avere intenzione di fermarsi perché senza la promozione in Serie C, resterebbe, appunto, soltanto un sogno”, scrive il not quotidiano.