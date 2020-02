Palermo, cammino da record in trasferta: la marcia dei rosanero e la sfida del 22 marzo col Savoia

“Il Palermo torna nel suo habitat naturale, ovvero lontano dal ‘Barbera’. Lì dove la squadra di Pergolizzi ha raccolto 26 punti in dieci gare e si appresta a lanciare il guanto di sfida al Savoia“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo impegno dei rosanero. La compagine allenata da mister Rosario Pergolizzi in trasferta ha ottenuto ben 26 punti. Un cammino quasi perfetto che il Palermo proverà a proseguire nelle restanti gare esterne. Sette trasferte alla fine del campionato, 21 punti a disposizione, con in mezzo anche quella di Torre Annunziata del 22 marzo, vero e proprio scontro diretto per la promozione in Serie C.

“Prenderli tutti, per il Palermo, equivarrebbe a mettere un’ipoteca sulla promozione diretta, anche concedendosi il lusso di rallentare tra le mura amiche. Un filotto complicato, viste le avversarie che attendono i rosa in territorio nemico, ma finora gli uomini di Pergolizzi possono vantare un ruolino di marcia di otto successi e due soli pareggi in campo altrui“, si legge sul quotidiano sopracitato.

Una marcia che il Palermo non vuole certamente interrompere contro la Cittanovese, sfida in programma domenica alle ore 15 allo stadio “Morreale-Proto” di Cittanova. Dall’altra parte, la principale antagonista dei rosanero, il Savoia di mister Parlato, avrà delle gare esterne sulla carta più abbordabili rispetto a quelle dei rosanero che però hanno avuto lontano dal ‘Barbera’ un cammino da record…