Palermo-Roccella, ora più che mai serve la spinta dei tifosi: l’appello social dei supporters rosanero per riempire il ‘Barbera’

“Servirà anche la spinta dei tifosi rosanero domenica al ” Barbera” per superare il periodo di difficoltà e il calo di rendimento registrato dal Palermo nelle ultime giornate di campionato”.

Apre così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’, facendo riferimento alla prossima gara di campionato. D’altra parte, domenica pomeriggio i rosanero ospiteranno il Roccella, in una sfida che per la squadra di Rosario Pergolizzi rappresenta un banco di prova importantissimo: dopo la brillante cavalcata iniziale, capitan Martinelli e compagni sembrano aver perso la rotta, e i sei punti conquistati in ben cinque match ne sono la prova.

“Le sole due vittorie conquistate nelle ultime cinque gare hanno lasciato perplessi i tifosi. Sopratutto dopo il deludente pareggio ottenuto in trasferta contro il San Tommaso, penultimo in classifica nel girone. Le polemiche esplose in settimana all’indirizzo di Pergolizzi, contestato e finito sulla graticola ma alla fine confermato dai dirigenti rosanero, sembrano essere scemate e i tifosi del Palermo, adesso, lanciano un appello sui social per riempire lo stadio in occasione del match contro il Roccella, affinché si possa tornare uniti e fare il bene della squadra”.

Fondamentale, in un momento così delicato, il supporto e l’apporto della tifoseria, che gioca un ruolo quasi primario nella corsa alla promozione del nuovo Palermo targato Hera Hora. Così, dopo aver smaltito rabbia e delusione alcuni tifosi rosanero, attraverso un video amatoriale postato sui propri canali Facebook, hanno lanciato un messaggio per far si che il domenica il “Renzo Barbera” torni a registrare numeri da record.

“Il video è diventato virale in poche ore. Tanto da essere rilanciato anche dal vice presidente Tony Di Piazza. «Ora, più che mai, il Palermo ha bisogno dei suoi tifosi. Sosteniamo e incitiamo i nostri ragazzi con la nostra presenza in massa allo stadio. Domenica contro il Roccella riempiamo il Barbera. Riempiamo casa nostra e facciamogli sentire che non saranno mai soli. Ci saremo sempre, perché noi siamo il Palermo». Un messaggio di distensione e d’amore verso la maglia dopo le polemiche di inizio settimana che evidenzia come il pubblico possa davvero essere il dodicesimo uomo in campo in un momento poco entusiasmante e trascinare il Palermo nuovamente alla vittoria davanti ai propri sostenitori”, scrive il noto quotidiano.