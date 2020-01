Palermo-Roccella, retroguardie a confronto: miglior difesa del girone contro miglior difesa del 2020. I numeri

“La miglior difesa del girone contro la miglior difesa del 2020. Palermo e Roccella, due «bunker» a confronto, anche se quello rosanero nelle ultime due uscite è sembrato essere tutt’altro che inviolabile“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia analizzando i numeri e le statistiche della sfida che andrà in scena al “Barbera” domenica alle 14.30 tra Palermo e Roccella, gara valida per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Un match che metterà a confronto la miglior difesa del 2020, quella dei calabresi (zero gol incassati), e la miglior retroguardia del Girone I.

Palermo-Roccella, Pergolizzi passa alla difesa a tre: Ambro titolare, in avanti ballottaggio Felici-Silipo

Il Roccella si è imposto nelle ultime due uscite per 2-0 contro Corigliano e Biancavilla, successi che hanno permesso alla compagine ionica di uscire parzialmente dalle zone calde della classifica, anche se restano in piena zona playout. Nonostante occupi le zone basse della graduatoria il Roccella vanta la terza miglior difesa del torneo, con sedici reti incassate in diciannove partite.

Numeri importanti, considerando che Palermo e Savoia, rispettivamente prima e seconda, hanno incassato 12 reti e 13 reti. Proprio per quanto riguarda le reti subite, però, i rosanero tra le mura amiche non sono stati esattamente un bunker, visto che solamente in tre occasioni non hanno subito gol: “Un paradosso, per quella che è la miglior difesa del torneo, ma che ha saputo dare il meglio di sé soltanto in trasferta“, conclude il quotidiano.