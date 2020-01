Palermo-Roccella, Pergolizzi passa alla difesa a tre: Ambro titolare, in avanti ballottaggio Felici-Silipo

“Una certezza: la difesa a tre. Una quasi certezza: Floriano con Ricciardo. Poi, un gioco di posizioni e di combinazioni che deve trovare ancora una soluzione definitiva“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando della probabile formazione del Palermo per il match di domenica alle 14.30 contro il Roccella. I rosanero dovranno fare a meno di due tasselli importanti come Doda e Vaccaro: il primo infortunatosi nel corso dell’ultimo match contro il San Tommaso, mentre il secondo dovrà scontare tre turni di squalifica).

Pergolizzi per tale motivo sembra intenzionato ad effettuare una mini rivoluzione, passando dal consueto 4-3-3 al modulo con la difesa a tre con Peretti, Lancini e Crivello davanti a Pelagotti. “Le ipotesi sul modulo ballano tra il 3-4-3 e il 3-4-1-2, per quanto entrambe le variabili in fase di non possesso possono cambiare in un 3-5-2. Il Roccella gioca con questo sistema che con il 4-3-3 il Palermo ha spesso sofferto. All’andata i rosanero chiusero la partita inserendo un uomo in più tra le linee, Ambro, che andò pure a segno“, si legge.

Proprio Ambro, ieri, è stato uno dei protagonisti del match amichevole affrontato dai rosanero contro il gli Allievi del ‘Terzo Tempo’ vinto 13-0 dalla formazione di Pergolizzi. Il centrocampista palermitano è infatti un ’99 e potrebbe favorire il tecnico nel conteggio degli under. I dubbi restano invece sugli esterni dove potrebbero trovare spazio Langella e Martinelli.

I ballottaggi sono due: quello tra Martin e Mauri e tra Felici e Silipo. “La sensazione è che questi dubbi resisteranno fino alla vigilia, anche perché c’è da prendere in considerazione lo stato di forma di Sforzini che appare in grande ripresa. Il Palermo, dunque, sembra avviato inesorabilmente a cambiare pelle, del resto, qualcosa Pergolizzi deve inventarsi per dare una scossa sul piano del gioco e dei risultati, dopo avere rischiato che il Savoia si portasse a un punto di distacco“, conclude il quotidiano.

PALERMO: (3-4-3): Pelagotti; Peretti, Lancini, Crivello; Langella, Martin, Ambro, Martinelli; Felici, Ricciardo, Floriano.