Palermo-Marsala, rifinitura al ‘Barbera’: anche Felici e Martin in campo per la partitella. Il racconto della seduta

Il Palermo si prepara alla sfida di domenica pomeriggio contro il Marsala.

Marsala, dopo un girone è cambiato tutto: Terranova sfida il Palermo, i rosanero non possono sbagliare

Questa mattina, intorno alle 10.30 i rosanero si sono radunati allo stadio “Renzo Barbera” sotto gli occhi vigili e attenti della tifoseria rosanero per la consueta seduta di rifinitura, in vista della prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie D: in campo anche Malaury Martin e Mattia Felici, che dopo una prima parte di allenamento differenziato ha giocato l’intera partitella col resto del gruppo.

Palermo-Marsala, Martin e Felici in dubbio: Pergolizzi pensa alle alternative, Mauri e Lucera scalpitano

Dopo il classico riscaldamento tecnico-tattico, il tecnico Rosario Pergolizzi, per individuare l’undici ideale anti-Marsala, ha diviso la rosa a sua disposizione in due squadre:

FORMAZIONE 1: Pelagotti; Ferrante, Lancini, Crivello, Vaccaro; Langella, Mauri, Martinelli: Ficarrotta, Ricciardo, Felici.

FORMAZIONE 2: Fallani; Doda. Accardi, Marong, Bechini; Kraja, Martin, Ambro; Silipo, Sforzini, Rizzo Pinna.