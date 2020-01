Palermo-Marsala, Martin e Felici in dubbio: Pergolizzi pensa alle alternative, Mauri e Lucera scalpitano

“Non solo Felici. Pergolizzi e il Palermo tremano anche per le condizioni di Martin“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei dubbi di formazione per il tecnico rosanero, Rosario Pergolizzi, in vista della gara di domenica pomeriggio contro il Marsala, sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Oltre a Felici, infatti, è in dubbio anche la presenza in campo di Malaury Martin, che non ha preso parte alla seduta di ieri a causa di un fastidio al polpaccio.

Calciomercato Palermo, colpo in attacco: fatta per Floriano, a breve la firma. I dettagli

Due assenze che rischiano di essere pesanti per la formazione rosanero. Felici e Martin, infatti, sono due delle pedine inamovibili del Palermo: il primo in virtù del fatto che si tratta di un 2001, il secondo rappresenta l’uomo chiave in mediana. “Lo staff medico proverà a rimetterli in sesto per la seduta mattutina in programma oggi allo stadio, ma allo stesso tempo Pergolizzi deve valutare come sostituirli qualora non dovessero farcela“.

Al posto del francese, qualora non dovesse farcela, è pronto Juan Mauri. In mediana certi di un posto da titolari Kraja e Martinelli, con il dubbio in cabina di regia. In avanti, invece, Pergolizzi sembra intenzionato a confermare il tridente, con Lucera che andrebbe a prendere il posto del 2001 di proprietà del Lecce, andando a comporre un trio con Ricciardo e Ficarrotta.

Palermo: rifinitura aperta al pubblico in vista del match contro il Marsala

In questo modo, però, il tecnico rosanero sarebbe obbligato a schierare il portiere classe 2001 Fallani tra i pali al posto di Pelagotti, a meno che non voglia lanciare immediatamente Silipo, arrivato da pochi giorni in Sicilia e che non ha mai praticamente giocato con i suoi nuovi compagni. Dubbi che Pergolizzi si trascinerà fino all’ultimo istante prima dell’inizio della gara…

Palermo, cavalcate e crolli improvvisi: il primato al giro di boa non significa promozione. I precedenti