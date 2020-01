Marsala, dopo un girone è cambiato tutto: Terranova sfida il Palermo, i rosanero non possono sbagliare

A settembre il primo confronto tra il Marsala e il Palermo.

Palermo-Marsala, Martin e Felici in dubbio: Pergolizzi pensa alle alternative, Mauri e Lucera scalpitano

A distanza di qualche mese i rosanero ospiteranno i biancazzurri al “Renzo Barbera” nella gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D (girone I). Dall’esordio dei rosanero al “Lombardo Angotta” in quel di Marsala sono cambiate tante cose: dimissioni del d.s. Umberto Calaiò, esonero del tecnico Vincenzo Giannusa e cessione di due pezzi pregiati come Lauria e Manfrè. La sessione di mercato invernale, come scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha portato alla corte del nuovo tecnico Terranova diversi giocatori quali Federico, Inzoudine, Lo Cascio, Candiano e Celesia.

Lo stesso allenatore marsalese ha presentato così la sfida di domenica pomeriggio contro i rosanero.

“Sicuramente non sembra la gara ideale per ottenere il meglio. È vero che il Palermo ha accusato qualche battuta d’arresto, ma ha delle grosse potenzialità e me lo aspetto deciso a riscattarsi. Per quanto ci riguarda cercheremo di limitarlo sfruttando al meglio le nostre qualità e lo spirito di sacrificio che è indispensabile per conquistare la salvezza in questo difficile campionato”.