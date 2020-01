Palermo-Marsala, Pergolizzi in ansia per Felici: il tesseramento di Silipo non è ancora arrivato. La situazione

Occhi puntati su Andrea Silipo.

Sbarcato a Palermo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, l’esterno offensivo romano, è pronto a mettersi in gioco per aiutare la squadra di mister Rosario Pergolizzi a centrare l’obiettivo promozione in Serie C. Prima però, bisogna definire e perfezionare il suo tesseramento: dunque, un ultimo dettaglio da limare prima di poter mandare il classe 2001 in campo con la maglia rosanero. Un dettaglio che potrebbe però diventare un grosso problema per l’allenatore palermitano in vista della gara di domenica pomeriggio.

Ieri, infatti, Mattia Felici ha subito una botta al ginocchio nel corso della consueta seduta di allenamento. L’attaccante di proprietà del Lecce è riuscito dolorante dal campo, attualmente c’è un cauto ottimismo sul suo recupero ma oggi, a poco più di 48 ore dalla gara contro il Marsala, primo impegno ufficiale del girone di ritorno del campionato di Serie D, le sue condizioni verranno rivalutate: nel caso in cui il numero 75 rosanero non dovesse farcela, racconta l’odierna edizione de ‘Il Corriere dello Sport’, Pergolizzi – ancora in attesa dell’ok per il tesseramento di Silipo -, per rispettare le regole degli Under imposte dalla LND dovrebbe stravolgere l’assetto tecnico-tattico della formazione.

“Un eventuale forfait dii Felici porrebbe a Pergolizzi davvero un bell’interrogativo anche perché il tessera- mento dell’ultimo arrivato Andrea Silipo, acquistato appositamente per premunirsi contro le assenze di Felici, non è ancora perfeziona- to e non è ancora certo che possa esserlo entro domenica. Diverrebbe inevitabile stravolgere l’asset- to della formazione, impiegando Fallani fra i pali (ricordiamo che è obbligatoria la presenza in campo di un giocatore nato nel 2001) e dunque rinunciando ad un senatore come Pelagotti”, scrive il noto quotidiano.