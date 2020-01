Palermo, allarme Felici: botta al ginocchio per l’attaccante, rebus under in caso di forfait. I dettagli

Felici tiene il Palermo in apprensione. L’attaccante ha lasciato anzitempo il campo nella seduta di ieri mattina a causa di uno scontro nella partitella disputata contro l’Under 17

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando delle condizioni di Mattia Felici. L’attaccante classe 2001, nel corso dell’allenamento di ieri, ha subito un botta al ginocchio, restando a terra per diversi minuti. Il talento di proprietà del Lecce anche dopo aver ricevuto le cure dello staff sanitario rosanero ha continuato a zoppicare: “La prima impressione è quella di una botta decisamente dolorosa, ma innocua. Le sue condizioni verranno ulteriormente valutate nella giornata di oggi“.

Calciomercato Palermo, ultimi dettagli per Floriano: si tratta sulla durata del contratto. I dettagli

Fin qui in stagione Felici ha sempre giocato, eccezion fatta per la gara pareggiata per 0-0 in trasferta contro la Palmese. Poi solamente due sostituzioni: la prima contro la Cittanovese per far spazio a Ferrante, la seconda con l’ingresso del portiere Fallani. Oltre a queste due alternative, oggi, Pergolizzi ha anche quella di Silipo, attaccante 2001 arrivato pochi giorni fa in prestito dalla Roma, il quale però non ha ancora lavorato con la prima squadra, essendo ieri stato impiegato con l’under 17 nel corso della partitella.

Palermo, anche negli Stati Uniti si parla dei rosanero: il fan club nel Queens e la passione di Di Piazza

“Valutazioni, queste, che per il Palermo non avranno motivo di esistere prima di oggi, quando si capirà nella seduta mattutina in programma al «Tenente Onorato» di Boccadifalco quali sono le reali condizioni di Felici. Pergolizzi proverà comunque a portarlo con la squadra per la sfida col Marsala, perché al di là del conteggio sugli under da schierare in campo, l’intenzione del tecnico è quella di proseguire con il tridente in attacco“, conclude il quotidiano.

Palermo, l’attacco deve sbloccarsi: solamente quattro gol nelle ultime sette gare, punte in letargo. I numeri