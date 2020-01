Calciomercato Palermo, ultimi dettagli per Floriano: si tratta sulla durata del contratto. I dettagli

Floriano ha ripreso ieri ad allenarsi col Bari e attende solamente una chiamata dalla dirigenza biancorossa per risolvere il contratto che lo lega al club pugliese

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del futuro di Roberto Floriano. Il Palermo continua a trattare per l’attaccante che nelle prossime ore rescinderà il contratto che lo lega alla società pugliese. Floriano, una volta liberatosi dall’accordo che lo vincola col Bari, dovrà limare gli ultimi dettagli con i rosanero. Il classe 1986 vuole garanzie per il prossimo anno, con un rinnovo che quindi scatterebbe in automatico in caso di promozione in C.

Palermo: Floriano vuole i rosanero, trattativa in chiusura. L’agente del calciatore accelera

I dirigenti del Palermo stanno valutando anche altri profili, ma ormai sembrano intenzionati ad accontentare Floriano e metterlo così a disposizione di Pergolizzi a partire dalla seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D: “L’entourage dell’attaccante sta cercando di non protrarre ulteriormente i tempi, puntando ad un accordo con i pugliesi per la risoluzione consensuale da finalizzare entro domenica“.