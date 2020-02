Palermo, Langella-Peretti coppia da gol d’oro: i rosanero volano nel segno degli under

“Per Langella si tratta di una metamorfosi rispetto al girone di andata nel quale aveva stentato a trovare continuità. […] Con il girone di ritorno, per lui, è iniziato un altro campionato, fatto di gol, determinazione, sfrontatezza e grande adattabilità […] Langella sta riscrivendo il suo campionato con determinazione, l’occhio nero con cui è uscito dal campo domenica ne è la testimonianza. Soprattutto, sta costruendo la sua seconda promozione consecutiva in Serie C, questa volta con l’obiettivo di restare tra i professionisti. Per Peretti, invece, si tratta di un libro ancora tutto da scrivere, la prima pagina la sta riempiendo in questa stagione […] Anche lui ci ha impiegato un po’ a venir fuori, ma segnali di grande concretezza e affidabilità li aveva già dati all’andata sopperendo all’emergenza in difesa in due gare che il Palermo ha vinto. Adesso tenerli fuori sarà difficile“, scrive il noto quotidiano.