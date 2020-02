Palermo, Felici l’acchiapparigori: il giovane 2001 semina il panico in area, conquistati cinque penalty

“Dopo ventitré giornate di campionato, nessun difensore riesce ancora a tenere a bada Felici“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando di Mattia Felici, giovane attaccante classe 2001 del Palermo. Arrivato in Sicilia in prestito dal Lecce, il talento romano si è fin da subito messo in mostra per rapidità, qualità e determinazione. A tal punto che nel giro di breve tempo è diventato una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie.

Cinque sui nove calci di rigore concessi al Palermo se li è conquistati lui, con le sue serpentine e dribbling ubriacanti. Eppure di questi penalty non ne ha calciato nemmeno uno. Il primo se l’è conquistato nella prima giornata di campionato contro il Marsala, ma Ricciardo non riuscì a trasformarlo in rete. Da lì in poi i rigori se li sono conquistati altri: Accardi (Cittanovese), Doda (Corigliano).

Nella trasferta di Castrovillari fu nuovamente Felici ad andar giù in area, rigore trasformato da Ricciardo e tre punti pesanti per i rosanero. Il girone d’andata si conclude con il tiro dagli undici metri conquistato dal giovane 2001 contro il Troina, sprecato da Sforzini, dopo che Ricciardo ne aveva sbagliato un altro nel primo tempo, questa volta conquistato però da Doda. Nel girone di ritorno altri rigori per Felici: quello col Marsala valso l’1-0 di Mauri e quello di domenica con la Cittanovese trasformato da Floriano (che ne ha conquistato uno contro il Roccella): “Due partite in cui il Palermo ha ottenuto sei punti, grazie agli spunti di Felici. Un «acchiapparigori» che nessuno riesce a fermare, almeno con le buone“, conclude il quotidiano.