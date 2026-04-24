Filippo Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita, in vista del match di domani pomeriggio contro la Reggiana.
CONFERENZA STAMPA
Palermo, Inzaghi: “Dobbiamo vincere a tutti i costi”
Sulla gara
"Sarà una gara complicata, come tutte le altre in Serie B. Sappiamo che loro si giocano tanto, ma anche per noi questa gara è decisiva: dobbiamo vincere e non abbiamo alternative. Ci siamo preparati al meglio e speriamo di fare una grande gara"
Sulla Reggiana
"Noi guardiamo a noi stessi. La partita dipenderà dalla nostra interpretazione, dal nostro approccio. Siamo consci che è una gara da vincere a tutti i costi. Sarà difficile, ma sappiamo della nostra forza e siamo pronti."
Sul finale di stagione
"Noi dobbiamo pensare a noi stessi. A tre giornate siamo ancora in lotta, per cui dobbiamo dare continuità alle prestazioni, andando a vincere su un campo difficile visto che la Reggiana deve vincere a tutti i costi "
Sull'esodo rosanero atteso a Reggio Emilia
"Ormai non sono più sorpreso. I nostri tifosi sono stati l'arma in più e sono contento che si sia creata questa alchimia. Noi dobbiamo essere sempre all'altezza e renderli orgogliosi al di là del risultato. Speriamo di regalargli una grande vittoria."
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