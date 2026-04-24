Palermo, Inzaghi: “Dobbiamo vincere a tutti i costi”

Le parole del tecnico rosanero alla vigilia della gara

⚽️ 24 aprile 2026 (modifica il 24 aprile 2026 | 15:28)

Filippo Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita, in vista del match di domani pomeriggio contro la Reggiana.

Sulla gara

"Sarà una gara complicata, come tutte le altre in Serie B. Sappiamo che loro si giocano tanto, ma anche per noi questa gara è decisiva: dobbiamo vincere e non abbiamo alternative. Ci siamo preparati al meglio e speriamo di fare una grande gara"

Sulla Reggiana

"Noi guardiamo a noi stessi. La partita dipenderà dalla nostra interpretazione, dal nostro approccio. Siamo consci che è una gara da vincere a tutti i costi. Sarà difficile, ma sappiamo della nostra forza e siamo pronti."

Sul finale di stagione

"Noi dobbiamo pensare a noi stessi. A tre giornate siamo ancora in lotta, per cui dobbiamo dare continuità alle prestazioni, andando a vincere su un campo difficile visto che la Reggiana deve vincere a tutti i costi "

Sull'esodo rosanero atteso a Reggio Emilia

"Ormai non sono più sorpreso. I nostri tifosi sono stati l'arma in più e sono contento che si sia creata questa alchimia. Noi dobbiamo essere sempre all'altezza e renderli orgogliosi al di là del risultato. Speriamo di regalargli una grande vittoria."