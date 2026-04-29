Palermo, il report dell’allenamento odierno

Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento fisico, utile per attivare i muscoli e prevenire infortuni, il gruppo si è concentrato su un’intensa esercitazione legata alla tattica offensiva. L’obiettivo dello staff tecnico è quello di affinare i meccanismi d’attacco, migliorando movimenti, sincronismi e soluzioni negli ultimi metri.La sessione si è poi conclusa con un lavoro specifico sull’attacco della porta, con particolare attenzione alla finalizzazione e alla precisione sotto rete. Un segnale chiaro della volontà di Inzaghi di rendere la squadra più incisiva in zona gol, aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo nella sfida contro la squadra di Aquilani.