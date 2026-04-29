Prosegue senza sosta la preparazione del Palermo in vista del prossimo impegno casalingo contro il Catanzaro. Nella mattinata odierna, presso il centro sportivo di Torretta, la squadra rosanero guidata da Filippo Inzaghi ha svolto una nuova seduta di allenamento focalizzata su aspetti tecnico-tattici.
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Palermo, il report dell’allenamento odierno
Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento fisico, utile per attivare i muscoli e prevenire infortuni, il gruppo si è concentrato su un’intensa esercitazione legata alla tattica offensiva. L’obiettivo dello staff tecnico è quello di affinare i meccanismi d’attacco, migliorando movimenti, sincronismi e soluzioni negli ultimi metri.La sessione si è poi conclusa con un lavoro specifico sull’attacco della porta, con particolare attenzione alla finalizzazione e alla precisione sotto rete. Un segnale chiaro della volontà di Inzaghi di rendere la squadra più incisiva in zona gol, aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo nella sfida contro la squadra di Aquilani.
Il Palermo continua dunque a prepararsi con determinazione, cercando di arrivare al prossimo appuntamento con la giusta condizione fisica e mentale, oltre che con idee di gioco sempre più definite.
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