Palermo, il presidente Mirri decide di non entrare allo stadio Druso: “Decisione insindacabile”

Il presidente del Palermo ha scelto di non entrare allo stadio Druso di Bolzano mostrando solidarietà ai tifosi rosanero a cui è stata vietata la trasferta dopo la decisione degli Organi competenti

Oggi pomeriggio il Presidente Dario Mirri , in trasferta con la Squadra, ha scelto di non entrare allo Stadio Druso e di restare per tutta la gara nell'area parking, in segno di solidarietà nei confronti dei tifosi e delle famiglie palermitane che hanno comunque raggiunto Bolzano per sostenere la propria squadra del cuore.

"La decisione degli Organi competenti è insindacabile - dichiara Mirri - ma sbagliata nei tempi e nei modi. Non è possibile discriminare e penalizzare un popolo intero soltanto per colpire una minoranza di individui che nulla hanno a che vedere con il calcio".