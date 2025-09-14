Pasquale Marino, ex tecnico del Palermo tra le altre, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb per discutere di Serie A e B.
Serie B, Marino: “Il Monza non è partito bene, ma è la favorita con Venezia e Palermo”
Proprio sulla cadetteria si è soffermato l'allenatore, parlando dell'inizio del campionato: "Ci vorranno un po’ di partite per capire i veri valori. Tante squadre non sono partite bene, come il Bari che ha un allenatore bravo come Caserta. Anche il Monza che è di categoria superiore. I brianzoli insieme a Venezia e Palermo sono i favoriti", ha concluso.
