Serie B, i risultati delle sfide delle 15: Frosinone corsaro, tris Modena, pari Venezia

I risultati dei match di Serie B andati in scena nel pomeriggio odierno
Nel pomeriggio odierno si sono disputati 4 match di Serie B: il Frosinone ha battuto il Padova all'Euganeo in una gara equilibrata, decisa da una rete di Brancaglia al termine del primo tempo.

Il Venezia dopo essere passato in vantaggio per 2-0 sul Pescara, ha subito due reti negli ultimi 20 minuti di partita, portando in laguna solo un punto.

 Juve Stabia e Reggiana non si sono fatte male al Romeo Menti: 0-0 in un match molto equilibrato, in cui entrambe le compagini non hanno avuto lo spunto in più.

Ed infine, il Modena ha battuto il Bari con un sonoro 3-0, con una doppietta di Gliozzi e un gol di Mendes nel finale di gara.

