Serie B, i risultati delle sfide delle 15: Frosinone corsaro, tris Modena, pari Venezia

Nel pomeriggio odierno si sono disputati 4 match di Serie B: il Frosinone ha battuto il Padova all'Euganeo in una gara equilibrata, decisa da una rete di Brancaglia al termine del primo tempo.

Juve Stabia e Reggiana non si sono fatte male al Romeo Menti: 0-0 in un match molto equilibrato, in cui entrambe le compagini non hanno avuto lo spunto in più.