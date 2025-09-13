Südtirol-Palermo, i convocati: c’è Diakitè

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Südtirol. Presente Salim Diakitè, nonostante i problemi di stomaco annunciati da FilippoInzaghi in conferenza stampa. Out Verre, Bardi e Gomis.
Sono 22 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per il primo match esterno del campionato
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
63 Balaguss
66 Joronen
72 Veroli
