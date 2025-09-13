mediagol palermo Südtirol-Palermo, i convocati: c’è Diakitè

I convocati

Südtirol-Palermo, i convocati: c’è Diakitè

Südtirol-Palermo, i convocati: c’è Diakitè - immagine 1
Sono 22 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per il primo match esterno del campionato
⚽️

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Südtirol. Presente Salim Diakitè, nonostante i problemi di stomaco annunciati da FilippoInzaghi in conferenza stampa. Out Verre, Bardi e Gomis.

I CONVOCATI

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

63 Balaguss

66 Joronen

72 Veroli

 

Leggi anche
Sudtirol-Palermo, Bevilacqua (M5S): “Vietare partita è danno per tifosi, politica si interroghi”
Palermo, trasferta vietata contro il Sudtirol. La società rosanero: “forte amarezza”

© RIPRODUZIONE RISERVATA